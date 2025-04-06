"أمهات مصر": عرض مقترح "البكالوريا" كاملًا شرط أساسي لنجاح استطلاع الرأي

كتب- أحمد الجندي:

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن استطلاع الرأي الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الصف الثالث الإعدادي والخاص بالثانوي العام والبكالوريا المصرية، فكرة جيدة ووسيلة لمعرفة رأي الطلاب وأولياء الأمور في المقترح الجديد؛ ولكن هذا لا يغني عن الاستعانة بالوسائل الأخرى بجانب هذه الوسيلة.

وأضافت أحمد، في تصريحات لها اليوم الأحد، أن الوسائل الأخرى تتمثل في معرفة رأي خبراء التعليم وكل الجهات المجتمعية والرسمية، بالإضافة إلى أولياء الأمور والطلاب، لافتةً إلى أنه لا بد من عرض المقترح بشكل كامل؛ خصوصًا في ما يتعلق بطريقة القبول في الجامعات والمعاهد، حتى تكون نتيجة الاستطلاع وافية وواقعية وكاملة.

وتفاعل أولياء الأمور على صفحة اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، عبر "فيسبوك"، على فكرة الاستطلاع؛ حيث قالت ولي أمر: "نختار ازاي بس إذا كان النظام مجهولًا بالنسبة لنا، ومفيش وقت لدراسته".

وأضافت ولي أمر أخرى: "الاستمارة ينقصها توضيح المواد التي يدرسها الطالب طبقًا لاختياره، وهل المواد المشتركة بين نظام الثانوية العامة ونظام البكالوريا هي نفس المنهج ونفس الامتحان المقدم للطلبة لتحقيق عدالة بين الطلاب أم لا؟ وكيفية حساب مجموع الطالب في كل مادة؟ لا بد من عمل محاضرات لتعريف الطلاب وأولياء الأمور مزايا وعيوب كل نظام أولًا قبل عمل استفتاء".

واستكملت أخرى: "تختار على أساس إيه؟ اتكلموا عن المسارات وعن كليات كل مسار؛ بس ما حدش جاب سيرة لو حد مجموعه ماجابش أي كلية من المسار اللي مختاره يعمل إيه!"، وتابعت ولي أمر أخرى: "ازاي نختار حاجة مجهولة، على أساس إيه الاختيار في نظام غير معروف ولا مجربة نتائجه؟! وإيه الجامعات المسموح بها للنظام ده؟".

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