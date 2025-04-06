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سؤال برلماني بشأن تأخر الإجراءات ومعاودة فتح وحدات جمعيتي والبقالة التموينية

12:11 م الأحد 06 أبريل 2025

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزير التموين؛ بسبب تأخر الإجراءات ومعاودة فتح وحدات جمعيتي والبقالة التموينية، التي أغلقت بسبب تجديد الإيجار أو الرخصة من المحليات.

وأشارت "متى"، في بيان لها اليوم الأحد، إلى أنه تم إغلاق وحدات جمعيتي والبقالة التموينية، على الرغم من تسديد كل المستحقات والسير في كل الإجراءات؛ مما تسبب في عدم استلام المستحقين احتياجاتهم التموينية، ورغم علم مديريات التموين بالسداد وسير الإجراءات، فإنه تبقى الماكينات بوحدات جمعيتي مغلقة من وزارة التموين.

وتساءلت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: هل هذا يصح في ظل ارتفاع الأسعار واحتياج المستحقين إلى شراء احتياجاتهم التموينية بالزيادات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي؟!

واختتمت "متى" بيانها قائلةً: أرجو بحث الأمر ومعاودة تشغيل الماكينات؛ سواء بوحدات جمعيتي وأيضًا أفران الخبز المدعم.

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إيفلين متى مجلس النواب وزير التموين البقالة التموينية
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