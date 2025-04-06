بالصور.. إزالة 87 ألف حالة تعدٍّ على مجرى النيل منذ 2015 -تفاصيل

كتب- أحمد السعداوي:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا، اليوم الأحد، من المهندس حسام طاهر، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعَيه، يستعرض حالة مجري نهر النيل وفرعيه، ومجهودات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل بالتنسيق بين قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعَيه وأجهزة الدولة المعنية .

وأشار التقرير إلى إزالة نحو ٨٧ ألف حالة تعدٍّ على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه في إطار "حملة إنقاذ نهر النيل" من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات، ويجري تنفيذ الموجة رقم (٢٥) لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتي تم خلالها إزالة ٢٣٨ حالة تعدٍّ حتى تاريخه على مساحة ٤٦ ألف متر مربع .

وشدد سويلم على استمرار المتابعة من كل إدارات حماية النيل لحالة المجري لوأد أية محاولات للتعدي في مهدها وقبل تفاقمها، مع استمرار إزالة التعديات ضمن فاعليات الموجة (٢٥)؛ بهدف الحفاظ على مجرى النيل وفرعيه من التعديات، مع دراسة كل الحالات بشكل دقيق من كل الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها، ومواصلة المرور الدوري لمسؤولي حماية نهر النيل؛ لرصد أي متغيرات تطرأ على مجرى النهر نتيجة أي تعديات واتخاذ الإجراءات الرادعة في حينها .

واستعرض التقرير ما تحقق خلال الفترة الماضية من أعمال إزالة للتعديات على مجرى نهر النيل، ضمن الموجة (٢٥) لإزالة التعديات؛ حيث تم تنفيذ ٩ قرارات إزالة لتعديات بمساحة ٩٣٧ مترًا مربعًا بمركز دراو بمحافظة أسوان، وتنفيذ ٤ قرارات إزالة لتعديات بمساحة ٦٣٠ مترًا مربعًا بناحية بمحافظة الأقصر، وتنفيذ ٧ قرارات إزالة بمساحة ١٣٤٠ مترًا مربعًا بمحافظة سوهاج، وتنفيذ ٢٩ قرار إزالة بمساحة ٣٩٨٩ مترًا مربعًا بمحافظة أسيوط، و٢١ قرار إزالة بمساحة ٣٩٤٩ مترًا مربعًا بمحافظة المنيا، وتنفيذ ٦ قرارات إزالة على مساحة ١١٩٢ مترًا مربعًا بمحافظة بني سويف، وتنفيذ ٥ قرارات إزالة لمخالفات على مساحة ١٨٠٠ متر مربع بمحافظة دمياط، وتنفيذ ٢٤ قرار إزالة بمساحة ٢٩٤٧٩ مترًا مربعًا بمحافظة الدقهلية، وتنفيذ ٩ قرارات إزالة بمساحة ٥٥٠ مترًا مربعًا بمحافظة كفر الشيخ، و٢٢ قرارًا بمساحة ١٢٨١ مترًا مربعًا بمحافظة البحيرة، و٢٧ قرار إزالة بمساحة ٧٢١.٥ متر مربع بمحافظة المنوفية، و٢٢ قرار إزالة بإجمالي ٣٧٦ مترًا مربعًا بمحافظة الغربية، وتنفيذ ٧ قرارات إزالة بمساحة ٤٢٢ مترًا مربعًا بمحافظة القليوبية، وتنفيذ قرار إزالة بمحافظة الجيزة بمساحة ١٠٠ متر مربع .