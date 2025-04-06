19 يومًا على تطبيق التوقيت الصيفي.. هل يزيد استهلاك الكهرباء أم يقل؟

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن معظم المنشآت الحكومية والخاصة في مصر والمحلات التجارية يستمر نشاطها على مدار اليوم؛ ما يتطلب استهلاك كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية، تزامنًا أيضًا مع انتهاء يوم العمل الرسمي للعاملين والموظفين الذي يشهد كثرة تشغيل التكييفات.

وأضاف المصدر أنه بالتالي لا يتغير نمط استهلاك الكهرباء في ما يتعلق بتطبيق التوقيت الصيفي؛ بل ربما يشهد زيادة ملحوظة في أوقات الذروة تحديدًا.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن تطبيق التوقيت الصيفي هو مجرد تحريك لمنحنى الاستهلاك ساعةً إلى الأمام، ثم يعود مرة أخرى دون تأثير يُذكر على إجمالي الطلب أو الذروة.

وأكد المصدر أن زيادة ساعات النشاط النهاري تحت أشعة الشمس تؤدي إلى ارتفاع استهلاك أجهزة التكييف؛ خصوصًا في فصل الصيف الذي يشهد درجات حرارة تفوق ٤٠ درجة مئوية في كثير من المناطق.

وأشار المصدر إلى أن التكييف هو المكون الأكبر في الحمل الكهربائي صيفًا وليس الإضاءة، وبالتالي فإن تطبيق التوقيت الصيفي لا يؤدي إلى خفض ملموس في استهلاك الكهرباء، بل قد يؤدي إلى زيادته نتيجة ارتفاع استهلاك التبريد والتكييف.

وقال المصدر إن عدد ساعات التشغيل الكلي خلال فترة تطبيق التوقيت الصيفي لا يختلف فعليًّا عن التوقيت العادي، وبذلك فإن التأثير الإجمالي على استهلاك الطاقة الكهربائية على مدى الأسابيع أو الأشهر، لن يكون كبيرًا، وقد يتغير سلبًا أو إيجابًا حسب نمط وسلوك استهلاك الكهرباء في كل مجتمع.

يأتي ذلك في ظل تساؤلات المواطنين المعتادة سنويًّا مع اقتراب فصل الصيف، عن موعد بدء التوقيت الصيفي؛ خصوصًا بعد عودة تطبيقه العام الماضي بقرار حكومي رسمي، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء.

ويبدأ التوقيت الصيفي في مصر هذا العام، حسب القرار الصادر عن مجلس الوزراء، من آخر جمعة في شهر أبريل الجاري، أي يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة، لتصبح الساعةُ الثانيةُ عشرة من منتصف الليل الساعةَ الواحدةَ صباحًا.

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