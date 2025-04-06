لائحة غرامات السكة الحديد.. 420 جنيهًا على نقل الحيوانات الأليفة

كتب- محمد نصار:

تفرض الهيئة القومية لسكك حديد مصر مجموعة من الغرامات على جمهور الركاب في عدد من الحالات وعلى رأسها رفض دفع أجرة الركوب والتدخين والتسبب في أضرار للركاب والقطارات، وغيرها من المحظورات.

ويستعرض مصراوي أنواع مخالفات السكة الحديد داخل المحطات والقطارات وكذلك قيمة الغرامات الخاصة بكل مخالفة.

1- غرامة المحطة للركاب الرافضين دفع الأجرة داخل القطار

في حالة رفض الراكب المخالف دفع الأجرة والمصاريف الإضافية المقررة داخل القطار، يتم استدعاء نقطة القطار للتحفظ على الراكب المخالف لتسليمه لأول محطة يقف عليها القطار بمعرفة مشرف القطار ونقطة حراسة القطار ويسلم الراكب للمحطة.

- القطارات المكيفة والروسي (ذات تهوية) - 50 جنيهًا.

- القطارات المميزة والمطورة والضواحي - 20 جنيهًا.

- عربات top vip - الغرامة 100 جنيه.

- قطارات النوم التالجو - 70 جنيهًا.

- الإسباني والفرنساوي - 70 جنيهًا.

- الثالثة تهوية - 50 جنيهًا.

- الدرجة المحسنة - 30 جنيهًا.

2- غرامة التدخين داخل العربات أو بين طرقاتها وأثناء رحلة القطار أو أثناء توقفه، وبالمحطات - 100 جنيه.

3- الغرامة المقررة على الأفعال المرتكبة بالقطارات والمحطات

- النزول أو الصعود من القطارات أثناء المسير أو الأماكن غير المخصصة لذلك - 50 جنيهًا.

- العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها على الخطوط - 200 جنيه.

- الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو في أي مكان يعرض حياة الراكب أو مسير القطارات للخطر - 200 جنيه.

- حمل أي مواد قابلة للاشتعال - 200 جنيه.

- إلقاء المخلفات أو الأوراق أو البصق داخل القطارات أو المحطات - 50 جنيهًا.

- ركوب القطار والامتناع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو الركوب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها الراكب وامتنع عن دفع الفارق - 50 جنيهًا في المكيف و20 جنيهًا في العادي.

- حمل الأثقال الكبيرة التي تعرض جمهور الركاب للمضايقة أو الأذى ولا ينطبق عليها لائحة الطرود - 420 جنيهًا.

- العبور من غير الأماكن المخصصة لذلك - 50 جنيهًا.

- دخول منشآت السكة الحديد وملحقاتها بدون تذكرة أو من غير الأماكن المخصصة لذلك - 50 جنيهًا.

- تواجد أي راكب لا يحمل مستند للخروج من البوابات الإلكترونية بالمحطات - 50 جنيهًا.

نقل الحيوانات الأليفة داخل القطارات - 420 جنيهًا.



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