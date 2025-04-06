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قرار لشيخ الأزهر.. نقيب الصحفيين عضوا بإعلام بنين القاهرة لمدة عامين

11:12 ص الأحد 06 أبريل 2025

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وخالد البلشي نقيب ال

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ضم خالد البلشي نقيب الصحفيين كعضو من الخارج لمجلس كلية الإعلام بنين بالقاهرة لمدة عامين.

ويسري قرار شيخ الأزهر، بضم خالد البلشي نقيب الصحفيين كعضوا من الخارج لمجلس كلية الإعلام بنين بالقاهرة لمدة عامين، اعتبارا من ٢٢ يناير ٢٠٢٥.

ويعد البلشي ثاني عضو ينضم من الخارج لمجلس كلية الإعلام بنين بالقاهرة، بعد الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين.

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شيخ الأزهر نقيب الصحفيين إعلام بنين القاهرة الدكتور أحمد الطيب خالد البلشي
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