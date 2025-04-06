قرار لشيخ الأزهر.. نقيب الصحفيين عضوا بإعلام بنين القاهرة لمدة عامين

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ضم خالد البلشي نقيب الصحفيين كعضو من الخارج لمجلس كلية الإعلام بنين بالقاهرة لمدة عامين.

ويسري قرار شيخ الأزهر، بضم خالد البلشي نقيب الصحفيين كعضوا من الخارج لمجلس كلية الإعلام بنين بالقاهرة لمدة عامين، اعتبارا من ٢٢ يناير ٢٠٢٥.

ويعد البلشي ثاني عضو ينضم من الخارج لمجلس كلية الإعلام بنين بالقاهرة، بعد الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين.

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