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رئيس مجلس النواب يُهنئ محمد أبوالعينين بفوزه برئاسة البرلمان الأورومتوسطي

11:06 ص الأحد 06 أبريل 2025

الدكتور حنفي جبالي

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كتب- نشأت علي:

تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بخالص التهنئة إلى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بمناسبة فوزه برئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط "بالإجماع" خلال جلسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط التي عُقدت في إسبانيا.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن فوز النائب محمد أبو العينين بهذا المنصب الرفيع يعكس قوة ومحورية الدولة المصرية ومكانتها الكبيرة في الساحة الدولية تحت قيادة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما يُمثل هذا الفوز تجسيداً حقيقياً لما تحظى به الدبلوماسية البرلمانية المصرية من تقدير ومكانة مرموقة في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية ، وأعرب رئيس مجلس النواب عن تمنياته للنائب أبو العينين بالتوفيق والنجاح في أدائه لمهام منصبه المهم.

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