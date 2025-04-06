ارتدوا الكمامة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الأتربة والرمال المثارة على 7 مناطق

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود ارتفاع في درجات الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء.، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 34 درجة بينما من المتوقع أن يسجل جنوب البلاد 37 درجة.

وأشارت الهيئة، إلى وجود نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومناطق من محافظة الوادي الجديد، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق على فترات متقطعة.

ونصحت الهيئة، مرضى حساسية الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل.

كما نصحت بالابتعاد وعدم الوقوف تحت لوحات الإعلانات والأشجار والأعمدة وأسطح المنازل المتهالكة.

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