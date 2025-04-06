ضوابط صحية مهمة للحجاج قبل السفر للسعودية.. تعرف عليها

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن ضوابط وإجراءات وزارة الصحة الخاصة بأداء مناسك الحج لموسم عام 1446هـ / 2025م.

وقالت عبدالغفار في منشور توعوي، إن التطعيمات الواجب الحصول عليها لأداء مناسك الحج، تشمل تطعيم الالتهاب السحائي.

وتتطلب الضوابط الحصول على شهادة سارية المفعول تثبت تطعيم الحاج بجرعة واحدة من اللقاح ضد فيروس الالتهاب السحائي.

وأوضح عبدالغفار أنه يجب تلقي التطعيم قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات يتم الحصول على الشهادة من جميع مكاتب التطعيم الدولية بكل المحافظات.

وأضاف: "نوصي بتلقي لقاح الإنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

ولفت إلى توقيع الكشف الطبي الخاص بموسم الحج هذا العام في 237 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية من الساعة 9 صباحاً حتي الساعة 2 ظهراً.