مصادر: "العقاد" رئيسا للمجالس الطبية المتخصصة ضمن حركة تغييرات

كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدران بوزارة الصحة والسكان، عن تعيين الدكتور محمد العقاد رئيسًا للمجالس الطبية المتخصصة، خلفا للدكتور محمد زيدان.

وأوضح المصدران لمصراوي، أن تعيين "العقاد" يأتي ضمن حركة تغييرات مرتقبة بين قيادات وزارة الصحة، من شأنها ضخ دماء جديدة في مختلف قطاعات الوزارة، وتفعيل الحوكمة، والتطوير المؤسسي بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وسبق أن شغل العقاد منصب مدير الإدارة المركزية للشئون العلاجية بديوان عام الوزارة، كما سبق أن عمل مساعداً للمدير التنفيذي لشئون الأفرع وتطوير الخدمات بهيئة الرعاية الصحية.