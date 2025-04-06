سمير فرج: حماس أحيت القضية الفلسطينية رغم التضحيات

كتبت- داليا الظنيني:

أكد اللواء أركان حرب سمير فرج، الخبير العسكري ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، على الدور المحوري الذي لعبته حركة المقاومة الفلسطينية حماس في إعادة إحياء القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، وذلك رغم التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الفلسطيني، مستشهدًا بتضحيات الشعب الجزائري في سبيل تحقيق استقلاله.

وخلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، تساءل اللواء فرج مستنكرًا: "هل حماس هي التي جلبت كل هذا الدمار لغزة؟"، ليجيب مؤكدًا: "أنا بقول إن حماس في يوم من الأيام هي التي أحيت القضية الفلسطينية، ومهما كانت الخسائر 40 ألفًا أو 50 ألفًا، ما الجزائر خسرت مليون علشان تحقق استقلالها".

وأشاد الخبير العسكري بالمرونة التي أبدتها حركة حماس تجاه المقترح المصري لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وذلك بموافقتها على ترشيح 13 شخصية من خارج صفوف الحركة لتولي المسؤولية، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب من حماس إبداء "بعض المرونة الإضافية" في المفاوضات، مشيرًا إلى العقبات التي يضعها رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعلى رأسها مطالبة حماس بالانسحاب من غزة بسلاحها.

وتابع اللواء فرج معربًا عن أمله: "نتمنى من حماس أن تكون أكثر مرونة الفترة المقبلة، لأن لم تعد لديها قدرة قتالية، الله يكون في عونهم، 17 شهرًا يقاتلون قتال الشجعان، وقاتلوا بلا شيء أمام عدو جبار".