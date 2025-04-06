نشرة التوك شو| تحذيرات من العاصفة الترابية غدًا والسيرك القومي يعلق على واقعة "نمر طنطا"

تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

سمير فرج: مصر تمتلك أسلحة متطورة إلى جانب صناعات عسكرية ضخمة

أكد اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن التحول من العقيدة الغربية في التسليح إلى العقيدة السوفيتية كان من أبرز أهداف ثورة 23 يوليو 1952.

وأوضح "فرج"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن أول صفقة تسليح للجيش المصري كانت في عام 1956، حيث تم شراء أسلحة تشيكية ثم روسية، مشيدًا بما فعله الرئيس السادات عندما قرر طرد الخبراء العسكريين الروس.

عمرو أديب: مصر جاهزة لأي تهديد.. وليست مسؤولة بمفردها عن تحرير فلسطين

أكد الإعلامي عمرو أديب أن مصر تمتلك قوة عسكرية تجعل أي دولة تفكر مرارًا قبل الإقدام على محاربتها، مشيرًا إلى أن الدولة استعدت بتسليح قوي لمواجهة أي تهديدات محتملة.

خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، أوضح أديب أن مصر ليست دولة معتدية، لكنها قادرة على الدفاع عن نفسها بقوة في حال تعرضت لأي اعتداء أو حرب مفروضة عليها، مؤكدًا أنها مجهزة للرد بكل حزم.

عمرو أديب لدعاة الحرب مع إسرائيل: ليه وإزاي وإمتى وبكام؟

انتقد الإعلامي عمرو أديب، الأصوات التي تنادي بالحرب مع إسرائيل على خلفية التصريحات الإسرائيلية التي تنادي بتفكيك تمركزات الجيش المصري من سيناء.

خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قال أديب: "الحرب دائمًا لها أهداف ومقدرات، ولكن هل الحرب بدون أسباب فرض عين؟، الزج بالجندي المصري لحرب غير محسوبة أو مخططة ليست من عقيدة الجيش المصري، عقيدة الجيوش أقل إصابات وليس وفيات".

لميس الحديدي تكشف القطاعات المصرية المتضررة من رسوم ترامب

أوضحت الإعلامية لميس الحديدي أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيكون لها تأثير محدود على الاقتصاد المصري، نظرًا لانخفاض حجم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة.

خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON، أشارت لميس إلى أن التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بلغ 9.7 مليار دولار بنهاية 2024، لكن الصادرات المصرية لا تتجاوز 2.2 مليار دولار، أي حوالي 5% فقط من إجمالي صادرات مصر العالمية التي تصل إلى 44.8 مليار دولار، مما يجعل تأثير الرسوم الجديدة بنسبة 10% ضئيلاً.

مستشار الرئيس للصحة يحذر من خطورة العاصفة الترابية غدًا على هؤلاء المرضى

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، أستاذ الأمراض الصدرية ومستشار الرئيس للشؤون الصحية، من العاصفة الترابية المتوقعة اعتبارًا من الغد، مشيرًا إلى تأثيراتها السلبية المحتملة على الجهاز التنفسي.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضح الدكتور تاج الدين أن العاصفة الترابية، قد تسبب مشكلات صحية خاصة لمن يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة أو الحساسية.

"إسكان النواب": التصالح على مخالفات البناء يقتصر على ما قبل هذا الموعد

أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التصالح على مخالفات البناء لن يشمل تلك التي حدثت بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023 في 17 ديسمبر 2023، مشيرًا إلى أن القانون حدد تواريخ واضحة للتصالح بناءً على الموقع الجغرافي.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أكد الفيومي أن المخالفات خارج الحيز العمراني، وخاصة على الأراضي الزراعية، يمكن التصالح عليها إذا وقعت قبل 15 أكتوبر 2023، وهو تاريخ آخر تصوير جوي، بينما المخالفات التي حدثت بعده لن يُسمح بالتصالح عليها لأنها تُعتبر مخالفة بعد صدور القانون.