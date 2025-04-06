5 أيام متتالية.. تعرف على أكثر شهر حصولا على الإجازات في ٢٠٢٥

كتب- أحمد عبدالمنعم:

يعد شهر يونيو أكثر شهور السنة في الإجازات الرسمية خلال عام ٢٠٢٥.

ووفقا للأجندة الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء، ستكون إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2025 هي أطول إجازة مدفوعة الأجر للموظفين، وتبدأ هذه الإجازة في شهر يونيو 2025، تحديدا في اليوم الذي يوافق "وقفة عرفات"، وتمتد لتشمل أيام عيد الأضحى المبارك.

وسوف تستمر هذه الإجازة لمدة 5 أيام متتالية، بدءا من الخميس 5 يونيو 2025 بمناسبة وقفة عرفات، وحتى يوم الاثنين 9 يونيو 2025.

وجاءت الإجازات الرسمية كالتالي:

الخميس 5 يونيو: وقفة عيد الأضحى المبارك.

- الجمعة 6 حتى الإثنين 9 يونيو: عيد الأضحى المبارك.

- الخميس 26 يونيو: رأس السنة الهجرية.

- الإثنين 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.