حدث في منتصف الليل| موعد إيقاف تشغيل الهواتف غير المسددة للرسوم الجمركية.. والأرصاد تحذر من عاصفة ترابية

كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تعرف على إجراءات تصعيد بديل النائبة الراحلة رقية الهلالي عضو مجلس النواب

شهدت الساعات الماضية، وفاة النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن.

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الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية تضرب البلاد غدًا

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من نشاط الرياح غدًا الأحد قد تكون مثيرة للرمل والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشرقية وخليج السويس ووسط سيناء، ومناطق من محافظة الوادي الجديد.

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مستشار الرئيس للصحة يحذر من خطورة العاصفة الترابية غدًا على هؤلاء المرضى

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، أستاذ الأمراض الصدرية ومستشار الرئيس للشؤون الصحية، من العاصفة الترابية المتوقعة اعتبارًا من الغد، مشيرًا إلى تأثيراتها السلبية المحتملة على الجهاز التنفسي.

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مدير إدارة التجنيد: تسهيلات إلكترونية شاملة وتحذير من السماسرة

قال مدير إدارة التجنيد والتعبئة اللواء أحمد مصطفى صادق، إنه تم تحديث وتطوير المركز الإلكتروني لتقديم الخدمات بسرعة، حيث يمكن للمواطن تسجيل طلب شهادة الإعفاء على موقع الإدارة وتحديد مكان الاستلام، وإذا تمت الموافقة يُطلب دفع الرسوم إلكترونيًا، ثم تُرسل الشهادة إلى المكان المحدد.

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إسكان النواب": التصالح على مخالفات البناء يقتصر على ما قبل هذا الموعد

أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التصالح على مخالفات البناء لن يشمل تلك التي حدثت بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023 في 17 ديسمبر 2023، مشيرًا إلى أن القانون حدد تواريخ واضحة للتصالح بناءً على الموقع الجغرافي.

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بتوجيهات رئاسية.. مدير إدارة التجنيد: تيسيرات غير مسبوقة لذوي الهمم وشباب الخريجين

أكد اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة، أن الإدارة بصدد تنفيذ حزمة تيسيرات جديدة لذوي الهمم وشباب الخريجين سواء للمجندين أو المقبلين على التطوع بالقوات المسلحة، وذلك في إطار اهتمام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ولا سيما بذوي الهمم.

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القومي للاتصالات يُعلن الموعد النهائي لإيقاف تشغيل الهواتف غير المسددة الرسوم الجمركية

أعلن المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء تطبيق قرار إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة التي لم يتم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وذلك اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 7 أبريل.

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