الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة وموعد انخفاض درجات الحرارة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد وحتى الجمعة 11 أبريل.

وتوقعت الأرصاد ارتفاع بقيم درجات الحرارة حيث يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء ومعتدل ليلا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم الأحد طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ونشاط حركة الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشرقية وخليج السويس ووسط سيناء ومناطق من محافظة الوادي الجديد وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية والوادي الجديد والصحراء الغربية على فترات متقطعة يوم الإثنين 7 أبريل.

كما تنشط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة يومي الثلاثاء 8 أبريل والأربعاء 9 أبريل.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع انخفاض بقيم درجات الحرارة بمعدل 7:6 درجات على معظم الأنحاء يصاحبها نشاط بحركة الرياح يومي الخميس 10 أبريل والجمعة 11 أبريل.



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