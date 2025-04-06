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مدير إدارة التجنيد: إجراءات ميسرة لاستخراج تصاريح السفر للشباب

08:00 ص الأحد 06 أبريل 2025

أرشيفية

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كتب- محمد سامي:
طمأن اللواء أحمد مصطفى صادق، مدير إدارة التجنيد الشباب بشأن استخراج تصاريح السفر، مشيرًا إلى أن الشاب بمجرد بلوغه 18 عامًا يصبح مطالبًا بالحصول على تصريح سفر لأي غرض، سواء عمرة أو دراسة أو زيارة.

وأوضح في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه إذا كان الشاب مؤجلًا تجنيديًا بسبب الدراسة، فيمكنه السفر خلال الإجازات الرسمية (نصف العام أو نهاية العام)، بينما طلبة السنوات النهائية يتم إصدار التصريح لهم من هيئة التنظيم والإدارة.

وأكد أن الخدمة متاحة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للإدارة، حيث يقوم الشاب بالتقديم، وفي حالة الموافقة يتم دفع الرسوم إلكترونيًا واستلام التصريح، الذي يتم ربطه بمنظومة الجوازات، ليتوجه مباشرة إلى المطار دون الحاجة للتردد على أي جهة.

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تصاريح السفر إدارة التجنيد أحمد مصطفى صادق
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