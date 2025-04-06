إعلان

برلمانية: تمديد تحفيز الطيران حتى أكتوبر 2025 يدعم الأقصر وأسوان ويجذب السياح

06:00 ص الأحد 06 أبريل 2025

النائبة سحر طلعت مصطفى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نشأت علي:
قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، إن قرار وزير السياحة والآثار بتمديد برنامج تحفيز الطيران الحالي لموسم الصيف المقبل، والذي سيغطي الفترة من مايو إلى أكتوبر 2025، يمثل أهمية كبيرة.

وأشارت مصطفى، في بيان لها، إلى أن هذا القرار سيُسهم بشكل كبير في تشجيع السياحة المصرية وزيادة أعداد السياح الوافدين لزيارة المناطق الأثرية والسياحية؛ خصوصًا في مدينتَي الأقصر وأسوان، اللتين تشهدان إقبالاً كبيرًا خلال الموسم السياحي الصيفي.

وأضافت عضو مجلس النواب أن هذا القرار يعكس التكامل بين الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التنمية السياحية والاقتصادية، مشيرةً إلى أنه يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع السياحي المصري وجذب المزيد من السياح الدوليين والمحليين.

ولفتت مصطفى إلى أن تزامن هذا القرار مع موسم الذروة السياحية سيُسهم في زيادة الإقبال على المواقع الأثرية والمنتجعات السياحية في البلاد.

وأكدت عضو مجلس النواب أن برنامج تحفيز الطيران يعد ركيزة أساسية في تنشيط السياحة المصرية، ويُسهم في تحقيق خطة الدولة لتحويل مصر إلى وجهة سياحية عالمية على خارطة السياحة الثقافية والترفيهية، مع زيادة عدد السياح إلى 30 مليون سائح.

ودعت مصطفى إلى تعزيز الشراكات مع شركات الطيران؛ لتقديم عروض تذاكر مخفضة وربطها بحزم سياحية تشمل زيارة المواقع التراثية، مطالبةً بإعداد عروض سياحية متنوعة تتناسب مع احتياجات وظروف جميع السياح؛ مما يشجعهم على اختيار مصر كوجهة سياحية مفضلة.

يُذكر أن مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، برئاسة شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قد وافق على تمديد برنامج تحفيز الطيران الحالي لموسم الصيف المقبل، مع إجراء بعض التعديلات عليه؛ لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للقطاع السياحي المصري.

اقرأ أيضًا:
نشاط للرياح.. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة

قانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على ضوابط تقديم طلب للحصول على دعم نقدي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سحر طلعت مصطفى تحفيز الطيران الأقصر أسوان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لميس الحديدي تكشف القطاعات المصرية المتضررة من رسوم ترامب

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"مدن الصواريخ" الإيرانية: لماذا تكشف طهران الآن عن مواقع إطلاق الصواريخ السرية الموجودة تحت الأرض؟
الرحلة الأخيرة.. نهاية مأساوية لسائق "أوبر" حلوان بعد تغييبه في الإسكندرية- (تفاصيل)