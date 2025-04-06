برلمانية: تمديد تحفيز الطيران حتى أكتوبر 2025 يدعم الأقصر وأسوان ويجذب السياح

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، إن قرار وزير السياحة والآثار بتمديد برنامج تحفيز الطيران الحالي لموسم الصيف المقبل، والذي سيغطي الفترة من مايو إلى أكتوبر 2025، يمثل أهمية كبيرة.



وأشارت مصطفى، في بيان لها، إلى أن هذا القرار سيُسهم بشكل كبير في تشجيع السياحة المصرية وزيادة أعداد السياح الوافدين لزيارة المناطق الأثرية والسياحية؛ خصوصًا في مدينتَي الأقصر وأسوان، اللتين تشهدان إقبالاً كبيرًا خلال الموسم السياحي الصيفي.



وأضافت عضو مجلس النواب أن هذا القرار يعكس التكامل بين الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التنمية السياحية والاقتصادية، مشيرةً إلى أنه يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع السياحي المصري وجذب المزيد من السياح الدوليين والمحليين.



ولفتت مصطفى إلى أن تزامن هذا القرار مع موسم الذروة السياحية سيُسهم في زيادة الإقبال على المواقع الأثرية والمنتجعات السياحية في البلاد.



وأكدت عضو مجلس النواب أن برنامج تحفيز الطيران يعد ركيزة أساسية في تنشيط السياحة المصرية، ويُسهم في تحقيق خطة الدولة لتحويل مصر إلى وجهة سياحية عالمية على خارطة السياحة الثقافية والترفيهية، مع زيادة عدد السياح إلى 30 مليون سائح.



ودعت مصطفى إلى تعزيز الشراكات مع شركات الطيران؛ لتقديم عروض تذاكر مخفضة وربطها بحزم سياحية تشمل زيارة المواقع التراثية، مطالبةً بإعداد عروض سياحية متنوعة تتناسب مع احتياجات وظروف جميع السياح؛ مما يشجعهم على اختيار مصر كوجهة سياحية مفضلة.



يُذكر أن مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، برئاسة شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قد وافق على تمديد برنامج تحفيز الطيران الحالي لموسم الصيف المقبل، مع إجراء بعض التعديلات عليه؛ لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للقطاع السياحي المصري.



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