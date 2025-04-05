تعيين شيرين عبداللطيف أباظة عضوًا بالهيئة العليا لحزب الوعي

كتب- عمرو صالح:

اعتمد الدكتور باسل عادل، قرار الدكتورة شيرين الشواربي سكرتير عام حزب الوعي بتعيين شيرين عبداللطيف أباظة عضو الهيئة العليا للحزب و سكرتيرا عاما للجنة حزب الوعي بمحافظة الجيزة والتي يرأسها مصطفى طلحة.

والجدير بالذكر ان الاستاذة شيرين اباظة لها خبرة كبيرة في قطاع الموارد البشرية والإدارية و مستشارة تحكيم دولى بقوائم غرفة التحكيم وعضو سابق لنادي الليونز كما انها محكم دولى معتمد منذ 2017.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع حرارة ورمال وأتربة خلال ساعات.. الأرصاد تكشف التفاصيل

الرسوم الأمريكية الجديدة.. خبير دولي يكشف لمصراوي نتائج قرارات ترامب



