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تعيين شيرين عبداللطيف أباظة عضوًا بالهيئة العليا لحزب الوعي

11:55 م السبت 05 أبريل 2025

تعيين شيرين عبداللطيف أباظة عضوًا بالهيئة العليا ل

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كتب- عمرو صالح:
اعتمد الدكتور باسل عادل، قرار الدكتورة شيرين الشواربي سكرتير عام حزب الوعي بتعيين شيرين عبداللطيف أباظة عضو الهيئة العليا للحزب و سكرتيرا عاما للجنة حزب الوعي بمحافظة الجيزة والتي يرأسها مصطفى طلحة.

والجدير بالذكر ان الاستاذة شيرين اباظة لها خبرة كبيرة في قطاع الموارد البشرية والإدارية و مستشارة تحكيم دولى بقوائم غرفة التحكيم وعضو سابق لنادي الليونز كما انها محكم دولى معتمد منذ 2017.

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شيرين عبداللطيف باسل عادل حزب الوعي
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