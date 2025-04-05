المجلس التصديري للملابس: رسوم ترامب فرصة ذهبية للقطاع وستدفع الصادرات للزيادة

كتبت- داليا الظنيني:

أكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن الرسوم الجمركية الحمائية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دول منافسة مثل بنجلاديش وماليزيا تُشكل فرصة استثنائية لتعزيز صادرات الملابس المصرية إلى السوق الأمريكي.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أوضح مرزوق أن القطاع استعد لهذه التحولات منذ نحو عشر سنوات، خاصة بعد إلغاء ترامب لاتفاقيات تجارية مع دول مثل أستراليا واليابان وفيتنام خلال ولايته الأولى، مما مهد الطريق لمصر للاستفادة من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) التي تتيح تصدير الملابس إلى أمريكا دون جمارك.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة شهدت نموًا مستمرًا منذ عام 2016، باستثناء فترة جائحة كوفيد-19، حيث سجلت زيادة بنسبة 18% في 2024، وارتفعت بنسبة 22% خلال أول شهرين من 2025، مع استهداف زيادة تتراوح بين 25 و30% بنهاية العام الجاري، مدعومة باستثمارات محلية وأجنبية، خاصة من الصين والهند.

وكشف رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن خطة طموحة لرفع الصادرات إلى 11 مليار دولار خلال خمس سنوات، بدعم من الحكومة التي خصصت 5.5 مليون متر مربع في المنيا لإقامة مصانع جديدة سيتم ترفيقها خلال ثلاث سنوات.

وأكد أن المصانع القائمة شهدت توسعات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مما عزز القدرة التصديرية للقطاع.