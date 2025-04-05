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عمرو أديب: مصر جاهزة لأي تهديد.. وليست مسؤولة بمفردها عن تحرير فلسطين

11:31 م السبت 05 أبريل 2025

الإعلامي عمرو أديب

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كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي عمرو أديب أن مصر تمتلك قوة عسكرية تجعل أي دولة تفكر مرارًا قبل الإقدام على محاربتها، مشيرًا إلى أن الدولة استعدت بتسليح قوي لمواجهة أي تهديدات محتملة.

خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، أوضح أديب أن مصر ليست دولة معتدية، لكنها قادرة على الدفاع عن نفسها بقوة في حال تعرضت لأي اعتداء أو حرب مفروضة عليها، مؤكدًا أنها مجهزة للرد بكل حزم.

وتسائل مقدم "الحكاية" ما إذا كان تحرير فلسطين فرض عين على المصريين وحدهم، أو إذا كان هناك فقه يلزم مصر بمفردها بهذه المهمة، داعيًا إلى التفكير العقلاني في مثل هذه القضايا.

وأشار إلى أن عقيدة الجيوش الحديثة تركز على حماية أرواح جنودها وتجنب الإصابات أو الخسائر البشرية، محذرًا من توريط الدول في نزاعات غير مدروسة أو محسوبة بعناية.

وأضاف أن مصر تظل الدولة الأكثر تعرضًا للهجمات في المنطقة، سواء في الحروب أو أوقات السلم، وحتى على المستوى الاقتصادي.

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عمرو أديب فلسطين غزة
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