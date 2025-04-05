تعرف على إجراءات تصعيد بديل النائبة الراحلة رقية الهلالي عضو مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

شهدت الساعات الماضية، وفاة النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن.

ومن المقرر إعلان خلو مقعدها خلال الجلسات العامة المقبلة، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بذلك، بهدف اتخاذ اللازم نحو شغل مقعدها.

ونظم قانون مجلس النواب، ضوابط شغل المقعد الشاغر عند خلو مقعد أي نائب سواء بالوفاة أو بإسقاط العضوية.

وينص قانون مجلس النواب على أنه في حالة خلو مقعد النائب المنتخب على المقاعد الفردية يتم إجراء انتخابات تكميلية، وفي حال الانتخاب عن طريق القائمة يتم تصعيد الاحتياطي في القائمة، حال وجود أكثر من ست شهور في عمر المجلس.

وبالرجوع للقوائم الانتخابية، كان انتخاب النائبة الراحلة رقية الهلالي ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، وبالتالي وفقا للقانون يحل محلها الاحتياطي في القائمة ميرفت عبدالنعيم محمود عبد النعيم، وذلك نظرا لأن موعد انتهاء عمر المجلس في شهر يناير المقبل.

وتنص المادة 25 من قانون مجلس النواب على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

ونعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، النائبة الراحلة رقية الهلالي، عضو المجلس عن محافظة سوهاج، والتى توفاها الله اليوم السبت.