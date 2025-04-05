عمرو أديب لدعاة الحرب مع إسرائيل: ليه وإزاي وإمتى وبكام؟

كتب- حسن مرسي:

انتقد الإعلامي عمرو أديب، الأصوات التي تنادي بالحرب مع إسرائيل على خلفية التصريحات الإسرائيلية التي تنادي بتفكيك تمركزات الجيش المصري من سيناء.

خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قال أديب: "الحرب دائمًا لها أهداف ومقدرات، ولكن هل الحرب بدون أسباب فرض عين؟، الزج بالجندي المصري لحرب غير محسوبة أو مخططة ليست من عقيدة الجيش المصري، عقيدة الجيوش أقل إصابات وليس وفيات".

وشدد مقدم "الحكاية"، على أنه حينما تتوجه فواهات الدبابات الإسرائيلية إلى أبراج المراقبة المصرية على الحدود فتلك هي الحرب، معقبًا: "ساعتها هنكد عليهم وعلى أهلهم".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "مصر أم الدنيا وخدها مش مداس، نحن نشتري السلاح لليوم الذي نحتاج فيه إلى السلاح، المصري لما الخناقة بتقوم مش بيرتاح غير لما يفتح المطوى"، مؤكدًا أن استخدام القوة تحتاج إلى توقيت مناسب وأهداف محددة.

واختتم أديب: "إحنا اللي عرفنا معنى الحرب عشان العزة والكرامة العربية وعشنا طوابير التموين وانهيار الاقتصاد، أي حد من بره عند اللي بيظغطه يقولك حارب قوله ليه وإزاي وإمتى وبكام".