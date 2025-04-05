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لميس الحديدي تكشف القطاعات المصرية المتضررة من رسوم ترامب

10:31 م السبت 05 أبريل 2025

لميس الحديدي

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كتبت- داليا الظنيني:

أوضحت الإعلامية لميس الحديدي أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيكون لها تأثير محدود على الاقتصاد المصري، نظرًا لانخفاض حجم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة.

خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON، أشارت لميس إلى أن التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بلغ 9.7 مليار دولار بنهاية 2024، لكن الصادرات المصرية لا تتجاوز 2.2 مليار دولار، أي حوالي 5% فقط من إجمالي صادرات مصر العالمية التي تصل إلى 44.8 مليار دولار، مما يجعل تأثير الرسوم الجديدة بنسبة 10% ضئيلاً.

وأوضحت الحديدي أن هذه الرسوم تُعد "رسومًا حمائية" تضاف إلى الرسوم الجمركية الأساسية، كما حدث مع الحديد الذي فُرضت عليه رسوم 25% سابقًا ثم أُضيفت 10% إضافية، وهي سياسة تتعارض مع قواعد التجارة العالمية لكنها جزء من استراتيجية ترامب الاقتصادية.

وأضافت أن الملابس الجاهزة تُشكل 54% من الصادرات المصرية إلى أمريكا بقيمة 1.2 مليار دولار، مستفيدة من اتفاقية الكويز الموقعة عام 2004 التي تتيح تصديرها دون جمارك بشرط وجود مكون إسرائيلي، مما يمنحها ميزة تنافسية رغم المنافسة القوية من دول مثل بنغلاديش وماليزيا، مشيرة إلى أن الوضع الحالي قد يفتح فرصًا جديدة لتعزيز هذا القطاع.

كما تناولت القطاعات الأخرى المتأثرة مثل الأسمدة بنسبة 7.8%، والحديد بنسبة 7.5%، والخضروات والفواكه بنسبة 6.7%.

وكشفت الحديدي أن وزارة الاستثمار بدأت دراسة دقيقة لتأثير هذه الرسوم على الميزان التجاري، وتخطط للإعلان عن استراتيجية واضحة خلال أيام للتعامل مع هذه التطورات.

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