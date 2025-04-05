الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية تضرب البلاد غدًا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من نشاط الرياح غدًا الأحد قد تكون مثيرة للرمل والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشرقية وخليج السويس ووسط سيناء، ومناطق من محافظة الوادي الجديد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدًا طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

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