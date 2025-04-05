إعلان

الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية تضرب البلاد غدًا

10:19 م السبت 05 أبريل 2025

طقس حار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من نشاط الرياح غدًا الأحد قد تكون مثيرة للرمل والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشرقية وخليج السويس ووسط سيناء، ومناطق من محافظة الوادي الجديد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدًا طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

اقرأ أيضا..

وفاة النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن

القومي للاتصالات يُعلن الموعد النهائي لإيقاف تشغيل الهواتف غير المسددة الرسوم الجمركية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الرمل والأتربة القاهرة الكبرى طقس حار الطقس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عاجل| الرسوم الأمريكية الجديدة.. خبير دولي يكشف لمصراوي نتائج قرارات ترامب