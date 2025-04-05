مستشار الرئيس للصحة يحذر من خطورة العاصفة الترابية غدًا على هؤلاء المرضى

كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، أستاذ الأمراض الصدرية ومستشار الرئيس للشؤون الصحية، من العاصفة الترابية المتوقعة اعتبارًا من الغد، مشيرًا إلى تأثيراتها السلبية المحتملة على الجهاز التنفسي.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضح الدكتور تاج الدين أن العاصفة الترابية، قد تسبب مشكلات صحية خاصة لمن يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة أو الحساسية.

وفي سياق آخر، تناول الدكتور تاج الدين موضوع العلاج عن بعد، مؤكدًا أنه نظام معمول به منذ فترة طويلة ويُعد بمثابة استشارة طبية عن بعد.

وأكد أن العلاج عن بعد يمثل مساهمة ومساعدة في علاج الحالات، خاصة في المناطق النائية، ولكنه ليس بديلاً عن التعامل المباشر بين الطبيب والمريض.

وفيما يتعلق بالوضع الصحي العام، طمأن الدكتور تاج الدين المواطنين، مؤكدًا أنه لا يوجد شيء جديد أو يدعو للقلق.

وأوضح أن الفترة الحالية تشهد تقلبات جوية وانتشارًا للفيروسات، وهو أمر طبيعي في هذا الوقت من العام، نافيًا وجود أي وباء أو زيادة غير ملحوظة في الإصابات.

وشدد على أهمية الاحتياط والاحتراز الدقيق في ظل هذه الظروف الجوية المتقلبة، خاصة خلال العاصفة الترابية، حيث يجب على أصحاب الحساسية والأمراض الصدرية اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.