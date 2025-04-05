حدث في 8ساعات| السيسي وماكرون يبحثان عقد قمة ثلاثية بالقاهرة.. ووزير الشباب يكشف حقيقة خصخصة الأندية

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

24 أبريل.. موعد امتحانات شهر أبريل بالجيزة بعد عيد القيامة وشم النسيم

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاء مع السيد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك والالتزام بالجداول الزمنية لإنهاء المقررات الدراسية.

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الأرصاد تحذر من موجة حارة خلال الأيام المقبلة

كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الطقس للأيام المقبلة.

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25 صورة.. توقيع بروتوكول تعاون بين نقابة الإعلاميين ووزارة الشباب والرياضة لبناء الوعي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والنائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين عضو مجلس الشيوخ، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والنقابة، للإسهام في ضبط المشهد الإعلامي الرياضي، والمشاركة في وضع السياسات العامة بشأن عدد من القضايا المطروحة، وفي مقدمتها قضايا الوعي، والتصدي للشائعات، والتعامل المهني مع وسائل التواصل الاجتماعي.

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أشرف صبحي يكشف حقيقة خصخصة الأندية الرياضية

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حقيقة ما تم تداوله بشأن خصخصة الأندية الرياضية المملوكة للدولة.

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حل الدولتين.. السيسي وماكرون يبحثان عقد قمة ثلاثية في القاهرة بمشاركة الأردن

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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صور.. محافظ القاهرة يتابع نقل الباعة الجائلين من محيط موقف السلام الجديد

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال نقل الباعة من محيط موقف السلام النموذجي الجديد، وتسكينهم داخل الموقف الذي أقامته الدولة ضمن جهودها في تطوير الأسواق والمواقف.

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الزراعة: إنتاجنا يتجاوز 1.5 مليار دجاجة و14 مليار بيضة سنويًا

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن صناعة الدواجن في مصر تلعب دورًا محوريًا في توفير البروتين الحيواني، وتحظى باهتمام غير مسبوق وتطور مستمر من الدولة، حيث توفر أكثر 3,5 ملايين فرصة عمل بحجم إنتاج يتجاوز 1.5 مليار دجاجة، و14 مليار بيضة سنويًا.

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