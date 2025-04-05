مدير إدارة التجنيد: تسهيلات إلكترونية شاملة وتحذير من السماسرة

كتب - محمد سامي

قال مدير إدارة التجنيد والتعبئة اللواء أحمد مصطفى صادق، إنه تم تحديث وتطوير المركز الإلكتروني لتقديم الخدمات بسرعة، حيث يمكن للمواطن تسجيل طلب شهادة الإعفاء على موقع الإدارة وتحديد مكان الاستلام، وإذا تمت الموافقة يُطلب دفع الرسوم إلكترونيًا، ثم تُرسل الشهادة إلى المكان المحدد.

كما حذر اللواء صادق في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، شبان التجنيد من التعامل مع أي شخص يدّعي القدرة على مساعدتهم في التطوع أو التجنيد مقابل مبالغ مالية، مؤكدًا أن جميع الإجراءات رسمية وتتم عبر القنوات المعتمدة.

وأشار إلى أن الشبان بالخارج الذين انتهت صلاحية جوازات سفرهم يمكنهم تجديدها حتى سن 29 عامًا لتسوية أوضاعهم عند العودة، ومن تجاوز 30 عامًا يمكنه تجديد الجواز لـ 7 سنوات بعد دفع غرامة مالية قدرها 588 دولارًا، بشرط ألا يتجاوز 44 عامًا.