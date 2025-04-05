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مصر رئيساً لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط

09:29 م السبت 05 أبريل 2025

النائب محمد أبو العينين

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حصل النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بالإجماع على رئاسة برلمان الإتحاد من أجل المتوسط وهي المرة الأولى التي تترأس فيها مصر الاتحاد منذ أكثر من 15 عاماً.

جاء ذلك خلال جلسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط التي عقدت في إسبانيا على مدار اليومين الماضيين وبحضور الملك فيليب السادس ملك إسبانيا ورؤساء وممثلي برلمانات 38 دولة.

وأعلنت فرانسينا آرمنجول رئيسة البرلمان الإسباني، رئاسة مصر للدورة البرلمانية الجديدة خلال شهر يونيو القادم خلفا لإسبانيا.

وأشادت رئيسة البرلمان الإسباني بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودوره الكبير في قيادة مصر والقدرة على جعل السلام ممكناً في الشرق الأوسط، وعبرت عن دعم إسبانيا للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة والوصول لحل الدولتين.

هذا المحتوى من

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