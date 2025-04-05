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"إسكان النواب": التصالح على مخالفات البناء يقتصر على ما قبل هذا الموعد

09:10 م السبت 05 أبريل 2025

النائب محمد عطية الفيومي

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كتبت- داليا الظنيني:

أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التصالح على مخالفات البناء لن يشمل تلك التي حدثت بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023 في 17 ديسمبر 2023، مشيرًا إلى أن القانون حدد تواريخ واضحة للتصالح بناءً على الموقع الجغرافي.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أكد الفيومي أن المخالفات خارج الحيز العمراني، وخاصة على الأراضي الزراعية، يمكن التصالح عليها إذا وقعت قبل 15 أكتوبر 2023، وهو تاريخ آخر تصوير جوي، بينما المخالفات التي حدثت بعده لن يُسمح بالتصالح عليها لأنها تُعتبر مخالفة بعد صدور القانون.

وأضاف أن المخالفات داخل الحيز العمراني والمدن العمرانية الجديدة يُسمح بالتصالح عليها إذا وقعت قبل 17 ديسمبر 2023، وهو تاريخ صدور القانون، بينما لن يُسمح بالتصالح على أي مخالفات حدثت بعده، مؤكدًا أن هذا التقسيم يهدف إلى ضبط العملية وضمان الالتزام بالقانون.

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النائب محمد عطية الفيومي لجنة الإسكان بمجلس النواب التصالح على مخالفات البناء
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