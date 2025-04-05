مدير إدارة التجنيد: دعم غير محدود للمناطق الحدودية والنائية وأبناء الوطن بالخارج

كتب- محمد سامي:

قال مدير إدارة التجنيد والتعبئة اللواء أحمد مصطفى صادق إلى التيسيرات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظات الحدودية والمناطق النائية، موضحًا أنه يتم دفع لجان تجنيدية سنويًا إلى المحافظات الحدودية والنائية لإنهاء المواقف التجنيدية لأبناء تلك المناطق في أماكنهم، وتسوية موقفهم ومنحهم شهادة المعاملة التجنيدية وبدون غرامة مالية، وذلك لأبناء محافظة مطروح، وأبناء سيناء، وأبناء حلايب وشلاتين.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه جارٍ التعاقد مع الهيئة القومية للبريد لإتاحة إمكانية تسليم شهادات المعاملة التجنيدية للمواطنين دون الحاجة للتردد على مناطق التجنيد والتعبئة، فضلًا عن تطوير مجمع خدمة المواطنين بالإدارة، وجار تطوير باقي المجمعات بمناطق التجنيد لإنهاء المعاملات بأسرع وقت ممكن.

وعن أبناء الوطن المقيمين بالخارج، أوضح أن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت توجيهات بإنهاء مواقفهم التجنيدية حرصًا على استقرار أوضاعهم في الخارج، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، حيث تُستقبل الطلبات والمستندات عبر سفارات مصر، وتُرسل للإدارة ثم تعاد الشهادة إلى السفارة لتسليمها للمواطن.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية سنويًا إلى عدة دول أجنبية وعربية، ويتم تحديد الدول وعدد اللجان طبقًا لحصر أعداد المواطنين عبر الملحقين العسكريين، حيث يتم إرسال من (4) إلى (6) لجان سنويًا حسب الدولة والدول المجاورة لها.