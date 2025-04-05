بتوجيهات رئاسية.. مدير إدارة التجنيد: تيسيرات غير مسبوقة لذوي الهمم وشباب الخريجين

كتب- محمد سامي:

أكد اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة، أن الإدارة بصدد تنفيذ حزمة تيسيرات جديدة لذوي الهمم وشباب الخريجين سواء للمجندين أو المقبلين على التطوع بالقوات المسلحة، وذلك في إطار اهتمام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ولا سيما بذوي الهمم.

وقال اللواء صادق، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن إدارة التجنيد تعكف على تقديم تسهيلات جديدة في هذا الإطار بتوجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة لتحقيق أقصى درجات التيسير على الشباب وتقديم الخدمات التجنيدية من دون عناء الانتقال والسفر، ولا سيما عبر شبكة الإنترنت، بجانب ما تقدمه الإدارة من خدمات من خلال (9) مناطق تجنيد و(27) قسم تجنيد بالمحافظات ومكاتب التجنيد المنتشرة بكافة ربوع مصر حتى مستوى مركز/ قسم شرطة.

وأشار إلى أنه تم تحديث وتطوير منظومة إدارة التجنيد لتواكب التطور الهائل الذي شهدته القوات المسلحة والدولة في التحول الرقمي، وسرعة تقديم الخدمات إلى المواطنين من خلال تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني لخدمات التجنيد، ما يعد نقلة نوعية في أسلوب استقبال الطلبات ودفع الرسوم واستخراج وإرسال الخدمة إلكترونيًا، كما تم تحديث وتطوير منظومة العمل لتنفيذ كافة الإجراءات بشكل مؤمن إلكترونيًا وتقليل أخطاء العنصر البشري.

وأضاف أن إدارة التجنيد والتعبئة تولي "أبنائنا من ذوي الهمم" اهتمامًا بالغًا، وتسعى للوصول إليهم في الجامعات، ودور الرعاية، ومدارس التنمية الفكرية بالتنسيق مع كافة الجهات، حيث يتم الكشف الطبي واستخراج شهادات المعاملة في نفس اليوم وبدون أي رسوم، مع تخصيص مكان لاستقبالهم وإنهاء مواقفهم في نفس اليوم دون تكرار الحضور.