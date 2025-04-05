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24 أبريل.. موعد امتحانات شهر أبريل بالجيزة بعد عيد القيامة وشم النسيم

07:12 م السبت 05 أبريل 2025

محافظ الجيزة خلال لقائه بالسيد سعيد عطية

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كتب- أحمد الجندي:

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاء مع السيد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك والالتزام بالجداول الزمنية لإنهاء المقررات الدراسية.

اطلع محافظ الجيزة على مواعيد إجراء الامتحانات الشهرية لصفوف النقل والتي من المقرر أن تبدأ اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 24 أبريل وذلك عقب الانتهاء من احتفالات أعياد القيامة المجيد وشم النسيم .

وخلال اللقاء عرض مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة على محافظ الجيزة النظام الجديد لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية والذي أعلن عنه السيد وزير التربية والتعليم حيث سيتم تعميم نظام البوكليت لطلاب الشهادة الإعدادية والذي يعتمد على دمج ورقة الأسئلة في كراسة الإجابة في الامتحانات

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بضرورة إعداد نماذج استرشادية لتأهيل وتدريب طلاب الشهادة الإعدادية على نظام البوكليت الجديد.

كما وجه المحافظ بضرورة تنظيم لقاءات مع أولياء الأمور وإجراء حوارات مجتمعية لرفع وعي الطلاب وأولياء الأمور بنظام البكالوريا الجديد ومميزاته التي ستساهم في تعزيز الجهود المبذولة نحو دعم وتطوير العملية التعليمية.

كما وجه محافظ الجيزة بتنفيذ كافة التجهيزات التي تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والتأكيد على ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب وتنفيذ جميع أعمال الصيانة والدهانات والإصلاحات بكافة المدارس من دورات المياه والنوافذ والإنارة والأسوار والبوابات والالتزام التام بالإجراءات الوقائية.

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عيد القيامة السيد سعيد عطية مديرية التربية والتعليم بالجيزة المهندس عادل النجار عيد الفطر المبارك موعد امتحانات شهر أبريل بالجيزة
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