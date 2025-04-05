الأرصاد تحذر من موجة حارة خلال الأيام المقبلة

كتب- حسن مرسي:

كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الطقس للأيام المقبلة.

خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، حذر القياتي، من نشاط رياح محملة بالأتربة في عدة مناطق، مما قد يتسبب في ضعف الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق المكشوفة.

وأضاف القياتي أن البلاد ستشهد موجة حارة تبدأ اعتبارًا من الغد، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة يتراوح بين 6 و7 درجات مقارنةً بمستوياتها الحالية.

ومن المتوقع أن تكون محافظات شمال الصعيد الأكثر تأثرًا بهذه الموجة، التي ستستمر حتى يوم الثلاثاء القادم، مصحوبة بارتفاع غير معتاد في درجات الحرارة ليلاً.

كما توقع خبير الأرصاد أن تشهد نهاية الأسبوع انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، حيث ستصل إلى أقل من 24 درجة يومي الجمعة والسبت، مما يخفف من حدة الموجة الحارة.

وأشار إلى أن هذه التقلبات الجوية تميز الفترة الحالية من فصل الربيع، والتي تتطلب استعدادًا أكبر لمواجهة التغيرات المفاجئة في الأحوال الجوية.