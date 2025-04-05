الطقس غدًا.. الأرصاد: أجواء حارة نهارًا والعظمى بالقاهرة 34

القاهرة (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد، طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسودد طقس معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتنشط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشرقية وخليج السويس ووسط سيناء ومناطق من محافظة الوادي الجديد وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 34 18

العاصمة الإدارية 34 17

6 أكتوبر 34 17

بنها 33 17

دمنهور 29 16

وادي النطرون 30 17

كفر الشيخ 28 16

المنصورة 31 16

الزقازيق 34 17

شبين الكوم 33 17

طنطا 32 17

دمياط 27 17

بورسعيد 30 20

الإسماعيلية 35 19

السويس 32 18

العريش 34 17

رفح 33 16

رأس سدر 34 17

نخل 34 12

كاترين 24 07

الطور 34 18

طابا 32 15

شرم الشيخ 33 21

الإسكندرية 25 16

العلمين 24 15

مطروح 22 14

السلوم 23 13

سيوة 28 13

رأس غارب 32 18

الغردقة 33 20

سفاجا 33 19

مرسى علم 33 20

شلاتين 31 21

حلايب 28 22

أبو رماد 30 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 36 15

بني سويف 35 16

المنيا 36 16

أسيوط 36 17

سوهاج 36 18

قنا 37 19

الأقصر 37 19

أسوان 37 0

الوادي الجديد 38 18

أبوسمبل 37 20

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