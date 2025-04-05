صور.. محافظ القاهرة يتابع نقل الباعة الجائلين من محيط موقف السلام الجديد

كتب- محمد نصار:

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال نقل الباعة من محيط موقف السلام النموذجي الجديد، وتسكينهم داخل الموقف الذي أقامته الدولة ضمن جهودها في تطوير الأسواق والمواقف.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الجولة، على سرعة رفع المخلفات والإشغالات في محيط الموقف تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله.

وأكد محافظ القاهرة، حرص الدولة في القضاء على الأسواق والمواقف العشوائية والتي تسبب إعاقات واختناقات مرورية، مشيرًا إلى أن تطوير وتحديث البنية التحتية وإعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات العشوائية والتي كانت تسبب ازدحامًا بالمنطقة وتعيق حركة السير يعد من أهم المشروعات القومية التي تعمل عليها الدولة جاهدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنيها وتحقيق السيولة المرورية أمام المواقف، والقضاء على المخالفات، والازدحام والعشوائية، وتحسين المظهر العام.

رافق محافظ القاهرة، المهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء وليد أبو النصر، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.

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