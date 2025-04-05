9 صور ترصد تطورات الحالة الصحية لمصاب سيرك طنطا بعد بتر ذراعه



كتب- عمر صبري:

أجرى الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، جولة تفقدية لمستشفى الطوارئ الجامعي للاطمئنان على الحالة الصحية لمحمد إبراهيم عبد الفتاح، مساعد مدربة السيرك، والذي تعرض لهجوم من نمر خلال عرض بمدينة طنطا.

رافق رئيس الجامعة في جولته الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، وعدد من قيادات المستشفيات الجامعية.

وخلال الزيارة، التقى الفريق الطبي المعالج، وأكد على حرص الجامعة الكامل على توفير أفضل سبل الرعاية الصحية للمريض، وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن حالة المريض أصبحت مستقرة، وبعد إجراء الغيارات الجراحية اللازمة، تم نقله من مستشفى الطوارئ إلى مستشفى الجراحات الجديد، لاستكمال العلاج في بيئة طبية أكثر تخصصًا، وذلك تنفيذًا لتوصيات الفريق الطبي وفريق مكافحة العدوى.

وأكد الدكتور محمد حسين، أهمية تقديم الدعم النفسي للمريض، مشيرًا إلى التنسيق مع أطباء نفسيين مختصين من مستشفيات الجامعة لتحقيق ذلك.

كما أبدى دعمه وتضامنه الكامل مع المريض وأسرته، مشيدًا بمتابعة القيادات التنفيذية بالغربية وعلى رأسهم اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وحرصهم على تقديم الدعم النفسي والمادي للمصاب.

وخلال الزيارة، التقى رئيس الجامعة، مع عدد من المرضى وذويهم للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن الخدمات الصحية، مؤكدًا التزام الجامعة بمبادئ الشفافية وحقوق المرضى.

كما عقد اجتماعًا مع مديري المستشفيات الجامعية لمتابعة سير العمل، مشيدًا بالدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام في نقل الحقائق، والتواصل الفعّال مع المواطنين.

من جهته، وجّه المريض وأسرته، رسالة شكر وامتنان لرئيس الجامعة والوفد المرافق، معربين عن سعادتهم بالزيارة التي ساهمت في رفع روحه المعنوية، وأكدوا أن هذا الاهتمام يعكس مدى رعاية الجامعة واهتمامها الإنساني بكافة المرضى.



اقرأ أيضًا:

تعرف على موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

نشاط للرياح.. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة

قانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على ضوابط تقديم طلب للحصول على دعم نقدي

تحرك برلماني بشأن غلق عيادات ومراكز التجميل غير المرخصة