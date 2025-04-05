الزراعة: إنتاجنا يتجاوز 1.5 مليار دجاجة و14 مليار بيضة سنويًا

كتب- عمرو صالح:

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن صناعة الدواجن في مصر تلعب دورًا محوريًا في توفير البروتين الحيواني، وتحظى باهتمام غير مسبوق وتطور مستمر من الدولة، حيث توفر أكثر 3,5 ملايين فرصة عمل بحجم إنتاج يتجاوز 1.5 مليار دجاجة، و14 مليار بيضة سنويًا.

وقال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الدواجن في مصر استطاع تلبية كل الاحتياجات المتزايدة دون وجود عجز في السلعة أو زيادة في الأسعار، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة ملحوظة في إنتاج الدواجن تزامنًا مع المواسم والأعياد، وشهر رمضان المبارك، لضمان تلبية الطلب المتزايد عليها خلال هذه الفترات التي تشهد عادةً ارتفاعًا في استهلاك المنتجات الغذائية، وخاصة الدواجن.

وأضاف "إبراهيم"، في بيان السبت، أنه خلال شهر رمضان المبارك، سجلت مصر زيادة كبيرة في استهلاك الدواجن بسبب الوجبات الرمضانية حيث تعتبر الدواجن من الأطعمة المفضلة للمستهلكين، وكذلك الاحتفالات والعزائم والتي تزداد خلال الشهر الكريم، بالإضافة إلى الموائد الرمضانية والتي يتميز بها شهر رمضان المبارك عن غيره من أشهر العام، بالإضافة إلى الدعم الذي قدمته مصر لقطاع غزة من السلع والتي من بينها الدواجن مما أدى إلى تزايد الطلب والإقبال على الدواجن ومنتجاتها.

وأضاف أن زيادة الطلب على الدواجن خلال المواسم وخاصة شهر رمضان، يتطلب تحضيرًا مبكرًا لزيادة الإنتاج لمواكبة الطلب المتزايد، وقد قامت الدولة بتوفير كل أوجه الدعم الفني والمالي واللوجيستي لصناعة الدواجن، وتوفير مدخلات الصناعة وتذليل أي عقبات تواجه مربي ومنتجي الدواجن.

وأشار إلى ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتوفير أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء وزيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار في صناعة الدواجن لسد حاجة المواطن من البروتين الحيواني وتصدير الفائض.

من ناحيته، أكد طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن صناعة الدواجن شهدت تطورًا ونموًا ملحوظًا خلال العام المالي الحالي 2024/2025 تمثلت في:

1- تدبير العملات اللازمة لاستيراد جدود وأمهات الدواجن المنتجة لفراخ التسمين أو بيض المائدة مما أدى إلى زيادة الاستثمار في مزارع الدواجن وما ترتب عليه من زيادة أعداد فراخ التسمين وبيض المائده المنتج.

2- زيادة واردات الذرة والصويا وإضافات الأعلاف لتواكب الزيادة في أعداد الدواجن المرباة، وتزايدت أعداد مصانع الأعلاف الجديدة بالإضافة إلى زيادة أعداد تسجيلات مخاليط الأعلاف، فضلًا عن زيادة إقبال المربيين على إدخال وإسكان دورات جديدة من القطعان سواء كانت المنتجة لفراخ التسمين أو المنتجة لبيض المائدة.

وأضاف "سليمان"، أن الدولة المصرية تعمل على تطوير هذه الصناعة من خلال تنفيذ خطط لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاج والتي تتمثل في:

1- إعفاء مزارع وأنشطة الدواجن من الضريبة على العقارات، وإعفاء خامات الأعلاف وإضافاتها المستوردة من الضريبة على القيمة المضافة.

2- تقديم كل أوجه الدعم الفني واللوجيستي والمالي لصغار المربيين لرفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، بالإضافه إلى التوسع في المنشآت والطاقات الإنتاجية من خلال توفير تسهيلات ائتمانية ميسرة وما يترتب على ذلك من زيادة الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي.

3- توفير الإشراف البيطري لمزارع الدواجن لتحسين الممارسات البيطرية وتقديم الدعم الفني للمربيين لمواجهة الأمراض وزيادة الإنتاجية، وتقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعمل المسحات والفحوصات البيطرية المستمرة على القطعان لمتابعة الحالة الصحية ومواجهة أي مشكلات.

4- الاهتمام بتوفير الأعلاف وتحسين جودتها حيث شهدت الأعلاف تطورًا ملحوظًا لتوفير أعلاف متوازنة طبقًا للمواصفات القياسية والتي تحسن من معدلات أداء القطعان وتقلل من تكاليف الإنتاج.

5- توفير الأمصال واللقاحات البيطرية بما يفي بحاجة السوق.

6- فتح آفاق للاستثمار الداجني في الظهير الصحراوي لمشروعات إنتاج داجني متكاملة.

اقرأ أيضًا:

تعرف على موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

نشاط للرياح.. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة

قانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على ضوابط تقديم طلب للحصول على دعم نقدي

تحرك برلماني بشأن غلق عيادات ومراكز التجميل غير المرخصة