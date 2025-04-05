الرسوم الأمريكية الجديدة.. خبير دولي يكشف لمصراوي نتائج قرارات ترامب

كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور كميل الساري، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة السوربون والخبير في المالية الأوروبية، إن قرارات ترامب برفع الرسوم الجمركية على كل البلدان وحتى بعض الجزر غير المسكونة من البشر، يعني أن الطاقم الذي يعمل معه ويشرف على تحضير الملفات داهمه الوقت ولم يكن لديه الوقت الكافي ولم يدرسوا الأبعاد والتداعيات لقراراتهم.

وأضاف "الساري"، في تصريحات هاتفية من فرنسا إلى مصراوي: في علم الاقتصاد، الولايات المتحدة لديها عناصر اقتصادية مرموقة وأغلب الحاصلين على جائزة نوبل في الاقتصاد يأتون من الولايات المتحدة، وفي نفس الوقت نرى بعض الارتجالية والقرارات غير المدروسة والتي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد الأمريكي.

وتابع الدكتور الساري: ترامب محق حين يقول إن الصين وبعض الدول الآسيوية غزوا السوق الأمريكي، لكن ما فعله كارثي لأنه دخل في صراع مع كل دول العالم بفرض إجراءات بشكل غير لائق، وحين يقول إن هذه الدول تفرض رسومًا عالية على أمريكا، فقيمة الرسوم التي أقرها ترامب مرتفعة جدًا.

وأكمل الخبير في المالية الأوروبية: رأينا انهيار البورصات في أمريكا، وهو ما يعني ارتفاع الأسعار وبعض الحسابات الاقتصادية تقول إن هناك زيادة 6 آلاف دولار بشكل إضافي يحتاجها كل مواطن أمريكي بعد القرارات الأخيرة.

واستطرد "الساري": هناك مواد لا تُصنع في الولايات المتحدة وسيزيد ثمنها مثل القمصان والأقمشة، وحين يفرض ضرائب على استيرادها سيكون سعرها مرتفعًا بدون شك، ونسبة الفائدة لن تنخفض، لأن المسار غير واضح حتى الآن، فضلًا عن مشكلات في الناحية الاجتماعية لانخفاض القدرة الشرائية للمواطن الأمريكي.

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