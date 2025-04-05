ارتفاع حرارة ورمال وأتربة خلال ساعات.. الأرصاد تكشف التفاصيل

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت 5 إبريل 2025.

وقالت الهيئة، في بيان قبل قليل، إنه توجد أجواء مستقرة اليوم على أغلب الأنحاء، كما تسود أجواء مائلة للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتسجل العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 27 درجة.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه اعتبارًا من غدٍ الأحد 6 إبريل، يوجد ارتفاع في درجات الحرارة، ونشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

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