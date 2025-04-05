7 خطوات للاستعلام عن استهلاك فاتورة كهرباء مارس 2025

كتب- محمد صلاح:

يسعى مشتركو فروع وإدارات وإيرادات وشبكات شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات، مع بداية الأيام الأولى من الشهر لإجراء عملية الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر مارس 2025 الذي يتم تحصيله خلال شهر أبريل الجاري، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

كيفية الاستعلام عن استهلاك فاتورة شهر مارس 2025 برقم العداد

كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر منشور على "فيسبوك"، الخطوات التي يجب على المشتركين اتباعها على مستوى جميع فروع وإدارات وإيرادات وشبكات شركات توزيع الكهرباء؛ للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة شهر مارس 2025 برقم عداد الكهرباء.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر مارس 2025

الخطوة الأولى:

- تتم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

الخطوة الثانية:

- تتم من خلال الضغط على قسم الخدمات.

الخطوة الثالثة:

- تتم من خلال الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

الخطوة الرابعة:

- تتم من خلال كتابة البيانات الخاصة به؛ للتأكد منها "العنوان بالكامل- المحافظة التابع لها العميل".

الخطوة الخامسة:

- تتم من خلال تدوين الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

الخطوة السادسة:

- تتم من خلال كتابة رقم العداد المكون من 10 أرقام.

الخطوة السابعة:

- تتم من خلال الضغط على زر الاستعلام.

خطة تركيب عدادات مسبقة الدفع

وتنفذ الوزارة خلال الفترة الحالية خطة موسعة لتركيب عدادات حديثة مسبقة الدفع بجميع شركات توزيع الكهرباء؛ سواء أكانت كودية أم ذكية، بدلًا من العدادات الميكانيكية والتقليدية القديمة.

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