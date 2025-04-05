برلمانية تطالب بالتدخل العاجل لوقف التطهير العرقي والتهجير القسري في غزة

كتب- نشأت علي:

أعربت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إدانتها الشديدة للجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة، ووصفتها بأنها جرائم ممنهجة ترتقي إلى إبادة جماعية.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن تجاوز عدد الشهداء 50 ألفًا، بينهم عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023، بينما تجاوز عدد المصابين 115 ألفًا، مع استمرار فقدان الآلاف تحت الأنقاض.

وفي بيان لها، لفتت النائبة إلى أن استئناف إسرائيل لعملياتها العسكرية يوم 18 مارس بعد خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار، أدى إلى نزوح أكثر من 142 ألف مواطن خلال خمسة أيام فقط، وفقًا لتقارير وكالة الأونروا، مؤكدةً أن هذه الممارسات تمثل سياسة تطهير عرقي عبر التهجير القسري.

وأضافت أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد الانتهاكات باستخدام "سلاح الجوع" من خلال فرض حصار خانق يمنع دخول الغذاء والدواء، بالإضافة إلى تدمير المستشفيات والمدارس، ما أدى إلى انهيار النظام الصحي ووصول الأوضاع الإنسانية إلى مستوى "كارثي"، مع وجود 1.9 مليون نازح يعيشون في ظروف غير إنسانية.

ودعت "سليم" المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري وفرض عقوبات على إسرائيل لخرقها الصريح للقانون الدولي الإنساني، محذّرة من أن الصمت الدولي يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم.

كما طالبت بفتح المعابر فورًا لإدخال المساعدات الإغاثية، وضمان حماية الطواقم الطبية والإعلامية، مشيرة إلى استشهاد 14 مسعفًا في مجزرة رفح الأخيرة.

وفي ختام بيانها، حذّرت النائبة من مخطط إسرائيلي جديد يهدف إلى فرض التهجير القسري تحت غطاء "التهجير الطوعي"، معتبرة أن هذا المخطط امتداد مباشر لسياسات التطهير العرقي، ومحاولة واضحة لعرقلة المبادرة المصرية لتحقيق السلام.

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