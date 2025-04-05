الزراعة تستعد لإطلاق معرض الزهور بالتعاون مع "الفاو" للمرة الأولى

كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، عن تنظيم معرض زهور الربيع لهذا العام بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وذلك لأول مرة على الإطلاق، في خطوة تهدف إلى تحويل المعرض إلى حدث عالمي واستقطاب المزيد من العارضين الدوليين، مما يعزز التسويق العالمي للمعرض ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتوسع الخارجي.

وأوضح "القرش"، في تصريحات السبت، أن المعرض يُعد منصة مميزة لتأهيل وتدريب المهتمين بزراعة نباتات الزينة والزراعة المنزلية، كما يتيح للزوار فرصة مميزة لاستكشاف تاريخ الزراعة من خلال المتحف الزراعي الذي سيقام ضمن فعاليات المعرض، والذي يُصنف كثاني أهم معرض زراعي على مستوى العالم.

وأشار إلى أن المعرض سيشهد مشاركة وفود أجنبية لعرض تجاربهم وأفكارهم، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الزراعة مثل الشتلات، وأنظمة الري، والتربة البديلة، إلى جانب الكتب الإرشادية، وجلسات وندوات تثقيفية يشارك فيها نخبة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال.

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