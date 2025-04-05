نشرة التوك شو| مشادة على الهواء مع ضحية نمر السيرك وعمرو أديب يعلق على قضية "قطر جيت"

تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عمرو أديب عن "قطر جيت": تداعيات القضية لا تزال مستمرة.. هل مصر تستحق هذا؟

تناول الإعلامي عمرو أديب تطورات قضية "قطر جيت" التي هزت الأوساط السياسية والإعلامية، حيث تتهم إسرائيل قطر بدفع رشاوى لمسؤولين وصحفيين في تل أبيب لتقزيم الدور المصري في القضية الفلسطينية وإبراز الدور القطري.

خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أشار أديب إلى أن تداعيات القضية لا تزال مستمرة، مع اعتقال مساعدين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وثلاثة صحفيين إسرائيليين، مؤكدًا أن التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات هذه الاتهامات الخطيرة.

مشادة على الهواء بين ضحية نمر السيرك وأفراد أمن المستشفى الجامعي بطنطا

تعرض محمد بسطويسي عامل السيرك الذي التهم النمر ذراعه، للاعتداء من قبل أفراد أمن مستشفى جامعة طنطا أثناء حديثه على الهواء مباشرة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"

بينما كان بسطويسي يروي تفاصيل الواقعة لـ عمرو أديب، ارتفعت أصوات تهديد في الخلفية: "الحقني يا أستاذ عمرو.. الأمن عايزين يكسوا تليفوني ومنعي من الكلام!".

ضحية هجوم نمر السيرك يكشف مفاجأة بالواقعة ويدخل في مشادة مع أمن مستشفى طنطا

روى محمد إبراهيم البسطاويسي، عامل السيرك الذي فقد ذراعه جراء هجوم نمر، تفاصيل مروعة عن الحادث الذي تعرض له، مؤكدًا أن الإهمال وسوء الإدارة كانا السبب وراء الواقعة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أوضح البسطاويسي أن الأسود في السيرك تعرضت للتجويع خلال العشرة أيام الأخيرة من رمضان بسبب نقص لحوم الحمير،

مصطفى بكري يكشف عن ورقة إيران الرابحة وقدرات المقاومة في غزة

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن امتلاك إيران لأسلحة استراتيجية مخزنة في كهوف حصينة يصعب اختراقها عسكريًا، بالإضافة إلى منشآت تخصيب اليورانيوم الواقعة تحت الأرض.

وأوضح بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن إيران تحتفظ بورقة رابحة قوية تتمثل في قدرتها على إغلاق مضيق هرمز في أي لحظة، وهو ما يهدد بتدمير الاقتصاد العالمي نظرًا لأهمية هذا الممر الحيوي في نقل النفط من دول الخليج والغاز القطري.

محافظ شمال سيناء: تهجير الفلسطينيين لمصر مرفوض شكلاً وموضوعًا

نفى اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تجهيز مدينة رفح المصرية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، ولا تمت للواقع بصلة.

وقال المحافظ في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مصر كانت وما زالت تقف في صف الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت مساعدات طبية وإنسانية كبيرة للأشقاء في غزة، إلى جانب استقبال عشرات الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية خلال الفترة الأخيرة.

بكري: الضجيج الإسرائيلي حول تواجد الجيش المصري في سيناء جعجعة لا قيمة لها

قال الإعلامي مصطفى بكري إن إسرائيل تدرك جيدًا قوة الجيش المصري والرئيس السيسي وضع نصب عينيه إعداد الجيش وتسليحه وتدريبه؛ ليكون على أعلى درجات الجاهزية لمواجهة أي تهديد قد يمس الأمن القومي المصري.

وأضاف بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "صحيح أن مصر لا تسعى إلى الحرب وتتمسك بخيار السلام، لكنها في الوقت ذاته تتحدث عن سلام عادل يضمن الحقوق ويُلزم الطرف الآخر بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في كامب ديفيد، وعلى رأسها عودة حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338".