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عمرو أديب عن "قطر جيت": تداعيات القضية لا تزال مستمرة.. هل مصر تستحق هذا؟

01:34 ص السبت 05 أبريل 2025

الإعلامي عمرو أديب

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كتب- حسن مرسي:

تناول الإعلامي عمرو أديب تطورات قضية "قطر جيت" التي هزت الأوساط السياسية والإعلامية، حيث تتهم إسرائيل قطر بدفع رشاوى لمسؤولين وصحفيين في تل أبيب لتقزيم الدور المصري في القضية الفلسطينية وإبراز الدور القطري.

خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أشار أديب إلى أن تداعيات القضية لا تزال مستمرة، مع اعتقال مساعدين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وثلاثة صحفيين إسرائيليين، مؤكدًا أن التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات هذه الاتهامات الخطيرة.

وتوقف مقدم "الحكاية" عند البيان الرسمي الصادر عن الدوحة الذي نفت فيه هذه الادعاءات، معلقًا: "أجد صعوبة في تصور استمرار قطر في مثل هذه الممارسات، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتحسين العلاقات مع مصر"، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الاتهامات مجرد ادعاءات كاذبة.

وتابع أديب : "ماذا لو ثبتت صحة هذه الادعاءات؟ هل هذا ما تستحقه مصر؟"، مشيرًا إلى استمرار هجوم بعض المواقع الإلكترونية الممولة قطريًا على مصر، رغم التحسن الملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين.

واختتم الإعلامي عمرو أديب: "قد أتحمل الضربة إذا جاءت من إسرائيل، ولكن أن تأتي من صديق فهذا أمر مؤلم حقًا"، مع تأكيده على أهمية مبدأ "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، في إشارة إلى ضرورة انتظار نتائج التحقيقات قبل إصدار الأحكام النهائية.

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