مشادة على الهواء بين ضحية نمر السيرك وأفراد أمن المستشفى الجامعي بطنطا

كتب- حسن مرسي:

تعرض محمد بسطويسي عامل السيرك الذي التهم النمر ذراعه، للاعتداء من قبل أفراد أمن مستشفى جامعة طنطا أثناء حديثه على الهواء مباشرة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"

بينما كان بسطويسي يروي تفاصيل الواقعة لـ عمرو أديب، ارتفعت أصوات تهديد في الخلفية: "الحقني يا أستاذ عمرو.. الأمن عايزين يكسوا تليفوني ومنعي من الكلام!".

ولم يتردد أديب في التدخل فوراً، حيث أعلن على الهواء: "محدش يقدر يعمل لك حاجة.. من بكرة الصبح هننقلك مستشفى تانية".

وكشف أديب: "تواصلت فوراً مع رئيس الجامعة وتم معاقبة الأفراد المتورطين في الاعتداء".

كما أعلن عن تبرع أحد رجال الأعمال بمبلغ 100 ألف جنيه لمساعدة الشاب في علاجه.

من جانبه، وصف البسطويسي - الذي انهار في البكاء خلال المداخلة - سوء معاملة الأمن له بمجرد علمهم بأنه يتحدث مع الإعلامي عمرو أديب.

بينما أوضح إسماعيل.. عم خطيبة محمد ضحية هجوم النمر الذي أدى إلى بتر يده، أن "صوت محمد بسطاويسي راح يا أستاذ عمرو بعد اشتباكه مع أفراد الأمن.. فيه حد بيقوله مبروك عليك الترند يا محمد، فيه ناس عايز تضيع حقه"

وأضاف أن الأطباء ومدير المستشفى تعاملوا مع الحالة بمنتهى الود والاحترافية، لكن سلوك الأمن لم يكن على المستوى اللائق.

وتعرض البسطويسي لهجوم من نمر أثناء عمله في سيرك طنطا، مما أدى إلى بتر ذراعه، في واقعة كشفت عن قصور في إجراءات السلامة بالعروض التي تستخدم الحيوانات المفترسة.