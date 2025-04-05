ضحية هجوم نمر السيرك يكشف مفاجأة بالواقعة ويدخل في مشادة مع أمن مستشفى طنطا

كتب- حسن مرسي:

روى محمد إبراهيم البسطاويسي، عامل السيرك الذي فقد ذراعه جراء هجوم نمر، تفاصيل مروعة عن الحادث الذي تعرض له، مؤكدًا أن الإهمال وسوء الإدارة كانا السبب وراء الواقعة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أوضح البسطاويسي أن الأسود في السيرك تعرضت للتجويع خلال العشرة أيام الأخيرة من رمضان بسبب نقص لحوم الحمير،

ونفى مزاعم المدربة "أنوسة كوتة" بأنه لم يكن موظفًا رسميًا، مؤكدًا أن مهمته كانت ربط الأسود بين الفقرات بناءً على تعليماتها، معقبًا: "دي شغلتي في السيرك، ومكنتش أجازة وواخد أوردر منها بربط الأسود بالحبل بين كل فقرة".

وتابع: "المدربة أخافت النمر الأبيض بالكرباج، رغم أنه لم يكن من المفترض أن يمر من أمامي"، مضيفًا: “كان مفروض المدربة أنوسة تشغل النمر الأبيض لحد ما أربط النمر الأصفر بعد الفقرة بتاعته، المدربة خوفت النمر الأبيض بالكرباج.. المفروض النمر مش بيمر من قدامي أصلًا، وده سبب هجومه عليا”

وأشار إلى أن هناك أدوات مثل الشوكة، قناص المخدر، واسطوانة إطفاء الحريق للتعامل مع الحيوانات المفترسة، لكن المدربة لم تستخدمها لإنقاذه، بينما تدخل زميله "عم شعبان" وأنقذه باستخدام الشوكة، مضحيًا بذراعه لمنع النمر من الوصول إلى الجمهور.

وأكد البسطاويسي أنه نُقل إلى المستشفى بسيارة "نص نقل"، ولم تكترث المدربة "أنوسة" بحالته أو تزوره.

واختتم العامل: "أنوسة كوتة مدربة ضعيفة الشخصية ومش قادرة تسيطر على الأسود، 45 ثانية الأسد بينهش في دراعي ومحدش عايز يتحرك بقتل النمر أو يخديره"



مشادة على الهواء

وخلال المداخلة، استغاث البسطاويسي بأديب بعد تعرضه لتهديد من أفراد أمن مستشفى جامعة طنطا، الذين حاولوا كسر هاتفه عندما علموا أنه يتحدث في البرنامج.

ليتدخل أديب على الفور: “قول لهم أنك في مداخلة على الهواء مع أديب وإحنا هننقلك لمستشفى تانية".

ولاحقًا أوضح الإعلامي عمرو أديب، أن رئيس الجامعة عاقب المسؤولين عن الحادث، مشددًا على أن مصر دولة قانون ولن يضيع حق أحد.