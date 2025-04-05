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نشاط للرياح.. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة

04:30 ص السبت 05 أبريل 2025
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    نشاط الرياح
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    نشاط الرياح
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    رياح نشطة
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    نشاط الرياح على فتؤرات متقطعة
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الأرصاد نشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وارتفاع الأمواج على البحر الأحمر مترين.

وأشارت إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا.

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