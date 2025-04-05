الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة.. وموعد ارتفاع درجات الحرارة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت 5 أبريل وحتى الخميس 10 أبريل على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما أشارت إلى نشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب الصعيد خلال فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من الأحد 6 أبريل ارتفاعًا بدرجات الحرارة بقيم تتراوح 6:5 درجات على أغلب الأنحاء يصاحبها نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

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