تحرك برلماني بشأن غلق عيادات ومراكز التجميل غير المرخصة

كتب- نشأت علي:

اعتبر النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، إعلان الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص التابعة لوزارة الصحة والسكان بصورة متكررة عن غلق عدد من العيادات المتخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص بمثابة كارثة صحية تتطلب وقفة حاسمة.

وطالب البرلماني، من وزارة الصحة الإسراع في الغلق الفوري لجميع المؤسسات الطيبة غير المرخصة لخطورته على صحة المواطنين متسائلاً في طلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية: لماذا لا تقوم وزارة الصحة والسكان بدورها في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة؟.

كما تساءل، لماذا لا يقوم المحافظين وقيادات المحليات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية بشن حملات تفتيشية مفاجئة على جميع المراكز والمؤسسات الطبية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين؟، وأين الدور الرقابي من وزارة الصحة عندما يتم غلق منشأة صحية غير مرخصة ثم تستأنف نشاطها مرة أخرى؟.