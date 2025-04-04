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مائل للحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

11:10 م الجمعة 04 أبريل 2025

طقس مائل للحرارة

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدًا السبت طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما أشارت إلى نشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب الصعيد خلال فترات متقطعة.

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